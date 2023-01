Fans der MMS müssen jetzt stark sein - jedenfalls wenn sie Vodafone-Kunden sind. Der Mobilfunkanbieter hat angekündigt, bereits zum 17. Januar den Foto- und Videodienst abzuschalten. O2 und die Telekom wollen nachziehen. Der in die Jahre gekommene Foto- und Videodienst "Multimedia Messaging Service" (MMS) wird beim Mobilfunkanbieter Vodafone abgestellt. Wie die Firma am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, können ab dem 17. Januar keine MMS mehr über ihr Mobilfunknetz verschickt werden. Nach 21 Jahren sei es Zeit für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...