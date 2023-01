Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das datenseitige Interesse dürfte heute den letzten Indikationen zur Lage am US-Arbeitsmarkt gelten, bevor morgen der offizielle Bericht zur Veröffentlichung ansteht, so die Analysten der Helaba.Eine allmähliche Beruhigung am Arbeitsmarkt sei im Gange. So habe nicht nur die Zahl der monatlich neugeschaffenen Stellen im Trend abgenommen (sowohl laut ADP-Report als auch in der offiziellen Statistik), auch die Zahl der registrierten Arbeitslosen in der wöchentlichen Statistik steige seit ein paar Monaten. Nicht nur der Beschäftigungszuwachs, sondern auch die Arbeitslosenquote liege aber auf einem Niveau, das einen noch immer engen Arbeitsmarkt anzeige und somit noch auf ein Festhalten der FED am Zinserhöhungspfad hinweise. ...

