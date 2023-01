BMW hat auf der CES erste Ausblicke auf seine künftigen Elektroautos der Neuen Klasse gewährt. Dazu dient mit dem i Vision Dee die Studie einer futuristischen Mittelklasse-Limousine, bei der BMW zur Messe das Bedienkonzept in den Mittelpunkt stellt. So visualisiert der BMW i Vision Dee unter anderem ein erweitertes Head-up-Display über die gesamte Breite der Windschutzscheibe, das ab 2025 in den Modellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...