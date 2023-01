Die Regierung von Simbabwe hat den Export von rohem Lithium untersagt. Das Land will die Verarbeitung im eigenen Land halten und dadurch einen größeren Anteil an der Wertschöpfungskette gewinnen. In einem Rundschreiben auf Basis des Base Minerals Export Control Acts wird die Verordnung mit dem Ziel einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung begründet. Die Regierung betonte, aufgrund ...

