München (ots) -(ADAC Autovermietung) Ab sofort werden die Angebote von Enterprise auch in Deutschland bei der ADAC Autovermietung verfügbar sein. International besteht die Zusammenarbeit bereits seit 2014. ADAC Mitglieder können die Mietwagen von Enterprise nun an 177 Stationen in Deutschland anmieten, Transporter an 168 Stationen."Wir freuen uns sehr, unseren Mitgliedern ab sofort auch in Deutschland die attraktive Angebotspalette von Enterprise anzubieten," so Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung. "Somit stehen über die ADAC Autovermietung an insgesamt 1.444 Stationen in Deutschland Mietautos und Transporter zur Verfügung. Die gewohnten Leistungen der ADAC Autovermietung, die keine versteckten Kosten enthalten und ganz einfach online gebucht werden können, gelten natürlich auch für die neue Partnerschaft.""Enterprise arbeitet bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit dem ADAC zusammen und wir freuen uns sehr darüber, diese Partnerschaft weiter auszubauen. Enterprise steht für exzellenten Service, ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, Top-Qualität und eine große Fahrzeugauswahl. Unsere Teams freuen sich sehr darauf, ADAC Mitglieder in ganz Deutschland von unserem Angebot zu überzeugen", betont Jason Altman, Corporate Vice President von Enterprise in Deutschland.Als Willkommensrabatt für ADAC Mitglieder gibt es einen Enterprise-Transporter schon ab 29,99 Euro pro Miettag und 100 Freikilometern.Über das Mietwagen-Portal der ADAC Autovermietung (http://www.adac.de/autovermietung) werden die aktuelle Verfügbarkeit von Mietwagen sowie die aktuellen Preise in Echtzeit verbindlich als buchbares Angebot dargestellt. Egal ob eine Ferien- oder Geschäftsreise ansteht, die ADAC Autovermietung bietet für jeden mobilen Bedarf das richtige Angebot an - in Deutschland und weltweit.Die Angebote von Avis, Enterprise, Europcar, Hertz und Sixt entsprechen den Ansprüchen der ADAC Mitglieder und umfassen z.B. einen Zusatzfahrer inklusive, eine Mietendauer zwischen einem und 30 Tagen und eine kostenfreie Stornierungsmöglichkeit bis Mietbeginn.Über die ADAC SE: Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Über Enterprise: Enterprise Holdings, Inc. ist ein führender Anbieter von Mobilitätslösungen. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Marken Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental und Alamo Rent A Car über sein integriertes globales Netzwerk von unabhängigen regionalen Tochtergesellschaften. Enterprise Holdings und seine Tochtergesellschaften bieten umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, LKW-Vermietung, Flottenmanagement, Fahrzeugverkauf und Reisemanagement sowie weitere Transportdienstleistungen, um das Reisen für Kunden einfacher und bequemer zu machen. Enterprise Holdings befindet sich im Privatbesitz der Familie Taylor aus St. Louis (Missouri, USA) und verwaltet eine vielfältige Flotte von fast 2,1 Millionen Fahrzeugen über ein Netzwerk von mehr als 10.000 Vermietstationen in Städten und an Flughäfen in mehr als 90 Ländern und Regionen. Seit dem Eintritt in den deutschen Markt im Jahr 1997 ist Enterprise schnell gewachsen und betreibt heute bundesweit mehr als 210 Service-Punkte. Das Unternehmen ist das ganze Jahr über auf der Suche nach unternehmerischen Talenten und bietet mit seinem Management-Trainee-Programm Absolventen und Quereinsteigern hervorragende Karrierechancen bei einem Weltmarktführer, der größten Wert auf Vielfalt und Gleichstellung legt. Weitere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten finden Sie unter karriere.enterprise.de.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5409354