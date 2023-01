München (ots) -(ADAC Autovermietung) Ab sofort werden die Angebote von Europcar auch in Deutschland bei der ADAC Autovermietung verfügbar sein. International besteht die Zusammenarbeit bereits seit 2011. Die Mietautos von Europcar können an 320 Stationen in Deutschland angemietet werden, Transporter an 270 Stationen."Wir freuen uns sehr, unseren Mitgliedern ab sofort auch in Deutschland die attraktive Angebotspalette von Europcar anzubieten," so Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung. "Somit stehen über die ADAC Autovermietung an insgesamt 1.444 Stationen in Deutschland Mietfahrzeuge zur Verfügung. Die gewohnten Leistungen der ADAC Autovermietung, die keine versteckten Kosten enthalten und ganz einfach online gebucht werden können gelten natürlich auch für die neue Partnerschaft.""Die ADAC Autovermietung und Europcar sind ein perfektes Match. International besteht unsere Partnerschaft bereits seit 11 Jahren. Jetzt erweitern wir unser Angebot für unsere Kunden an mehreren hundert Stationen in Deutschland und das freut uns sehr", sagt Wolfgang Neumann, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany. "Hinzu kommen attraktive Mitglieder-Rabatte für PKW-Anmietungen im Januar 2023 von bis zu 30 Prozent. Und die Zusatzfahrer sind für ADAC Mitglieder immer kostenfrei, egal ob für PKW oder LKW."Über das Mietwagen-Portal der ADAC Autovermietung (http://www.adac.de/autovermietung) werden die aktuelle Verfügbarkeit von Mietwagen sowie die aktuellen Preise in Echtzeit verbindlich als buchbares Angebot dargestellt. Egal ob eine Ferien- oder Geschäftsreise ansteht, die ADAC Autovermietung bietet für jeden mobilen Bedarf das richtige Angebot an - in Deutschland und weltweit.Die Angebote von Avis, Enterprise, Europcar, Hertz und Sixt entsprechen den Ansprüchen der ADAC Mitglieder und umfassen z.B. einen Zusatzfahrer inklusive, eine Mietendauer zwischen einem und 30 Tagen und eine kostenfreie Stornierungsmöglichkeit bis Mietbeginn.Über die ADAC SE: Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Über die Europcar Mobility Group: Die Europcar Mobility Group ist ein wichtiger Akteur auf dem Mobilitätsmarkt. Ihr langfristiges Ziel ist es, auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise attraktive Alternativen zum Fahrzeugbesitz anzubieten. In den kommenden Jahren möchte die Gruppe ein führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Mobilität werden, das von Technologie, Daten und Menschen angetrieben wird. Die Europcar Mobility Group bietet mit ihren Marken ein breites Spektrum an Mobilitätslösungen an - sei es für einige Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger - mit einer Flotte, die mit den neuesten Technologien ausgestattet ist und die immer nachhaltiger werden wird. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die Gruppe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer im Mittelpunkt. Sie treibt auch die kontinuierliche Entwicklung neuer Angebote in den drei Geschäftsbereichen der Gruppe - Professional, Leisure und Proximity - voran, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen und Privatpersonen eingehen. Die 4 Hauptmarken der Gruppe sind: Europcar® - europäischer Marktführer bei der Fahrzeugvermietung, Goldcar® - Europas führende Lowcost-Vermietung, InterRent® - Mietwagen im mittleren Preissegment, und Ubeeqo® - einer der europäischen Marktführer von Roundtrip-Carsharing (BtoB, BtoC). Die Europcar Mobility Group bietet ihre Mobilitätslösungen weltweit über ein umfangreiches Netzwerk in über 140 Ländern an (einschließlich hundertprozentiger Tochtergesellschaften - 18 in Europa, 1 in den USA, 2 in Australien und Neuseeland - ergänzt durch Franchisenehmer und Partner). In Deutschland sind die Marken Buchbinder Rent-a-Car, Europcar, Ubeeqo und Robben & Wientjes an über 420 Standorten vertreten. Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.comPressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 3867marion-maxi.hartung@adac.deEuropcar Mobility Group GermanyMiriam GretherTelefon: 040 52018 2276presse@europcar.comOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5409353