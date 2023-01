EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Sonstiges

GESCO SE: Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft vollzogen



05.01.2023 / 10:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Im Oktober 2021 hatten Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die GESCO AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) zu überführen. Die Hauptversammlung vom 24. August 2022 stimmte dem Rechtsformwechsel mit 99,8% zu. Mit der gestern erfolgten Eintragung ins Handelsregister ist die Umwandlung der GESCO AG in die GESCO SE abgeschlossen und damit formal wirksam. Die europäische Rechtsform unterstreicht die Positionierung der GESCO als zukunftsorientierte und zunehmend international ausgerichtete mittelständische Industrie-Gruppe. Die bisherige Struktur der Organtrennung von Aufsichtsrat und Vorstand sowie die personelle Besetzung der Gremien bleiben bestehen. Die neue Rechtsform hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf Aktionäre, Vertragspartner und Kunden der Gesellschaft. Auch die Aktionärsrechte oder die Finanzberichterstattung werden durch die Umwandlung nicht berührt. Hauptsitz der GESCO SE bleibt unverändert Wuppertal. Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex Head of Investor Relations & Communications Tel. +49 (0) 202 24820-18 Fax +49 (0) 202 24820-49 E-Mail: ir@gesco.de Internet: www.gesco.de

05.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com