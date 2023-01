Der DAX konnte am Vortag erneut kräftig ansteigen und bis 14.492 Punkte hochziehen. Damit verfehlte der DAX die Marke von 14.500 Punkten knapp und prallte an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart wieder nach unten ab. Der DAX ist kurzfristig überkauft und könnte nun vor einem Rücklauf bis in den Bereich von 14.200 Punkte, darunter bis 14.000 Punkte stehen. Zu beachten ist weiterhin die Lage im S&P 500 in den USA. Der S&P 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...