Optimaler Jahresstart für die Mitglieder des Premium Trading Club (PTC): Sie freuen sich bereits über +40% Rendite mit Achilles Therapeutics (WKN: A3CUPM). Erst am 23. Dezember beim Kurs von 0,79 US$ von Börsen-Ikone "Hai" präsentiert, ist die Aktie gestern bei 1,10 US$ aus dem Handel gegangen. Und das könnte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein... Achilles Therapeutics mit Hauptsitz in London ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Präzisions-T-Zelltherapien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...