EQS-Ad-hoc: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Prognose

Ad hoc: MorphoSys AG gibt vorläufigen Monjuvi-Umsatz für 2022 bekannt, veröffentlicht Finanzprognose für 2023 und reduziert finanzielle Verbindlichkeit



05.01.2023 / 11:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Planegg/München, 05. Januar 2023 Ad hoc: MorphoSys AG gibt vorläufigen Monjuvi-Umsatz für 2022 bekannt, veröffentlicht Finanzprognose für 2023 und reduziert finanzielle Verbindlichkeit Vorläufiger Monjuvi Netto-Produktumsatz in den USA im Jahr 2022 in Höhe von 89,4 Mio. US-$ (84,9 Mio. €)

Erwarteter Monjuvi Netto-Produktumsatz in den USA im Jahr 2023 in der Größenordnung von 80 bis 95 Mio. US-$

Vorläufige ungeprüfte finanzielle Verbindlichkeit aus der Kollaboration mit Incyte in Höhe von rund 220 Mio. €, was einer Reduzierung um 360 Mio. € entspricht Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gibt heute den vorläufigen Netto-Produktumsatz von Monjuvi® in den USA für das Gesamtjahr 2022 bekannt und veröffentlicht die Finanzprognose für 2023. In diesem Zusammenhang reduziert MorphoSys seine finanzielle Verbindlichkeit aus der Kollaboration mit Incyte und erfasst entsprechende Finanzerträge . Der vorläufige Netto-Produktumsatz von Monjuvi (Tafasitamab-cxix) in den USA beläuft sich für das vierte Quartal 2022 auf 25,3 Mio. US-$ (24,0 Mio. €) und für das Gesamtjahr 2022 auf 89,4 Mio. US-$ (84,9 Mio. €). Die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 werden am 15. März 2023 veröffentlicht. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet MorphoSys für Monjuvi in den USA einen Netto-Produktumsatz in der Größenordnung von 80 bis 95 Mio. US-$. Aufgrund der angepassten Umsatzerwartungen für Monjuvi reduziert sich die Bilanzposition "Finanzielle Verbindlichkeiten aus Kollaborationen" von 580 Mio. € (Stand 30. September 2022) auf rund 220 Mio. € (Stand 31. Dezember 2022; ungeprüft). In den Finanzerträgen wird die Differenz aus den beiden Beträgen erfasst. Der Saldo in "Finanzielle Verbindlichkeiten aus Kollaborationen" spiegelt eine buchhalterische Betrachtung der erwarteten zukünftigen Gewinne aus den Netto-Produktverkäufen von Monjuvi in den USA zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (R/R DLBCL) wider, die MorphoSys seinem Partner Incyte schuldet. Die Verringerung der finanziellen Verbindlichkeiten aus Kollaborationen hat keinen Einfluss auf die liquiden Mittel. Finanzprognose für das Gesamtjahr 2023: Finanzprognose 2023 Erläuterungen zur Finanzprognose 2023 Monjuvi Netto-Produktumsatz in den USA 80 bis 95 Mio. US-$ 100 % des Netto-Umsatzes von Monjuvi in den USA werden in der Gewinn- und-Verlust-Rechnung von MorphoSys erfasst, und der damit verbundene Gewinn/Verlust wird hälftig zwischen MorphoSys und Incyte aufgeteilt. Bruttomarge für US-Netto-Produktumsätze von Monjuvi 75% bis 80% 100 % der Umsatzkosten von Monjuvi in den USA werden in der Gewinn- und-Verlust-Rechnung von MorphoSys erfasst, und der damit verbundene Gewinn/Verlust wird hälftig zwischen MorphoSys und Incyte aufgeteilt. Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) 290 bis 315 Mio. € 2023 wird aufgrund der Ausweitung des Pelabresib-Entwicklungsprogramms mit einem leichten Anstieg gegenüber 2022 gerechnet. Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines 140 bis 155 Mio. € 45 % bis 50 % der mittleren Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines repräsentieren Vertriebskosten von Monjuvi in den USA, von denen 100% in der Gewinn- und-Verlust-Rechnung von MorphoSys ausgewiesen werden. Incyte erstattet MorphoSys die Hälfte dieser Vertriebskosten. Zusätzliche Informationen zur Finanzprognose 2023: Die Tremfya-Tantiemen werden weiterhin als Umsatzerlöse ohne Umsatzkosten in der Gewinn- und-Verlust-Rechnung von MorphoSys ausgewiesen. Diese Tantiemen werden MorphoSys jedoch keine liquiden Mittel zuführen, da 100% der Tantiemen an Royalty Pharma weitergeleitet werden.

MorphoSys geht davon aus, Tantiemen für Minjuvi ® -Verkäufe außerhalb der USA zu erhalten.

-Verkäufe außerhalb der USA zu erhalten. MorphoSys erwartet keine wesentlichen zahlungswirksamen Umsätze aus Meilensteinzahlungen im Jahr 2023.

MorphoSys rechnet mit Verkäufen von kommerziellem und klinischem Material von Tafasitamab außerhalb der USA an seinen Partner Incyte. Die Erlöse aus diesen Lieferungen werden in der Gewinn- und-Verlust-Rechnung von MorphoSys in der Kategorie "Lizenzen, Meilensteine und Sonstiges" ausgewiesen. Diese Verkäufe führen zu einem Bruttogewinn/einer Bruttomarge von Null. Daher gibt MorphoSys für diese Umsätze keine Prognose ab. *** ENDE DER AD-HOC-MITTEILUNG Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über MorphoSys: Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.de. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter . Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die MorphoSys-Unternehmensgruppe. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den historischen oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage, der Liquidität, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die finanzielle Lage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der MorphoSys tätig ist, mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können diese nicht auf die Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden schließen lassen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys unzutreffend sein könnten, die inhärenten Unsicherheiten im Zusammenhang mit Entwicklungen im Wettbewerb, klinischen Studien und Produktentwicklungen sowie behördlichen Zulassungsanforderungen, die Abhängigkeit von Kooperationen mit Dritten, die Abschätzung des kommerziellen Potenzials der Entwicklungsprogramme von MorphoSys und andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf Formblatt 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an geänderte Erwartungen oder an veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Julia Neugebauer Leiterin Investor Relations Tel: +49 (0)89 / 899 27 179 julia.neugebauer@morphosys.com 05.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com