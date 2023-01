Ausgerechnet die Commerzbank, welche an der Börse lange als Sorgenkind galt, gehörte 2022 zu den Top-Performern an den hiesigen Börsen. Um rund ein Drittel ging es mit den Kursen in die Höhe und zu Beginn des neuen Jahres bleiben die Anleger weiterhin optimistisch - nicht zu Unrecht.Denn während viele Aktienkonzerne unter steigenden Zinsen ächzen, ergeben sich für die Commerzbank (DE000CBK1001) dadurch grundsätzlich gute Aussichten darauf, dass die Gewinne je Aktie endlich wieder zulegen werden. Zudem soll es wohl erstmals seit 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...