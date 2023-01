DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

COMGEST GROWTH INDIA DLAC WYZ3 IE00B03DF997 BAW/UFN

COMGEST GROWTH EUROPE EOD WYZC IE00B0XJXQ01 BAW/UFN

COMGEST GWTH EM.MKTS DLD WYZE IE00B11XZH66 BAW/UFN

COMG.GR.-AS.PA.EX JA.DLAC WYZG IE00B16C1G93 BAW/UFN

COMG.GROWTH CHINA DLAC WYZ7 IE00B17MYK36 BAW/UFN

MET.-METZ.FOC.JAP.SUS.AEO ME67 IE00B1F1VT06 BAW/UFN

COMGEST GW.EM.MKTS EO DIS WYZF IE00B240WN62 BAW/UFN

J O HAMB.C.M.U-GL.S.B EO U65G IE00B3DBRM10 BAW/UFN

J O H.C.M.U.A.EX-JP B DL U65M IE00B4114S53 BAW/UFN

COMGEST GROWTH-LAT.AM.DLA WYZ9 IE00B4R2TH69 BAW/UFN

