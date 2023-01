Der weltgrößte Online-Versandhändler startet den ersten größeren Personalabbau in seiner Geschichte. Der 1994 gegründete US-Konzerns will offenbar deutlich mehr Personal abbauen als bislang geplant. Mehr als 18.000 Stellen will Amazon weltweit streichen. Dem Aktienkurs des Konzerns tun die Pläne recht gut. Die Entlassungswelle beim weltgrößten Online-Versandhändler Amazon fällt deutlich größer aus als zunächst angenommen. Vorstandschef Andy Jassy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...