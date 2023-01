Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Familienschmuck, Antiquitäten, die teure Uhr oder die Designerhandtasche, aber auch Werkzeuge oder Musikinstrumente - immer mehr Menschen suchen derzeit Pfandkreditgeber auf, um dort für ihre wertwollen Gegenstände rasch an Bargeld zu kommen, so der Zentralverband des Deutschen Pfandkreditgewerbes e.V. (ZdP) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...