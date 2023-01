Wien (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild Asset Management hat sein Vertriebsteam mit Julia Babirath verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Als Executive Director Austria solle sie den Wholesale- und institutionellen Vertrieb in Österreich voranbringen. "Diese strategische Neueinstellung setzt die Wachstumsstrategie der französischen Fondsgesellschaft in Österreich gezielt fort", erkläre das Unternehmen in einer Mitteilung. ...

