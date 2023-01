Winnipeg Transit, die öffentliche Verkehrsgesellschaft in Winnipeg, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, hat mit New Flyer einen Rahmenvertrag für die Lieferung von bis zu 166 emissionsfreien Bussen unterzeichnet. Der Vertrag umfasst feste Bestellungen für je acht Batterie- und Brennstoffzellenbusse sowie Optionen für bis zu 150 weitere emissionsfreie Busse in den kommenden vier Jahren. ...

