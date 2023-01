© Foto: Daniel Ceng Shou-Yi - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Was für ein Start ins neue Jahr! Mit einem zweitägigen Paukenschlag lassen China-Aktien ein düsteres Jahr hinter sich. Tech-Titel, darunter vor allem Alibaba, führen die breitangelegte China-Rallye an. Was ist passiert?

Es mehreren sich die Anzeichen, dass sich China sowohl gegenüber der Außenwelt als auch gegenüber den eigenen Unternehmern freundlicher aufstellt. Das macht den zweitgrößten Aktienmarkt der Welt wieder attraktiver für Anleger.

Der MSCI China Index ist an den ersten zwei Handelstagen um 5,8 Prozent gestiegen und hat damit den besten Jahresstart seit 2009 hingelegt. Im vergangenen Jahr hat der Index fast 24 Prozent verloren. Der Hang Seng Index notiert 4,5 Prozent im Plus, der Hang Seng Tech Index ist sogar über acht Prozent gestiegen.

Der Nasdaq Golden Dragon China Index legte im gleichen Zeitraum um 13 Prozent zu und verzeichnete damit den besten Start aller Zeiten. Vor allem Aktien der chinesischen E-Commerce-Firmen Alibaba, JD.com und Pinduoduo führten die Kursgewinne des Index an. Allein am Mittwoch steigerten diese, wie CNN berichtet, ihren Marktwert um insgesamt 53 Milliarden US-Dollar.

Laut Medienberichten planen chinesische Beamte, weitere staatliche Hilfen für angeschlagene Immobilienentwickler bereitzustellen. Ein Bloomberg-Indikator für chinesische Bauträger stieg in der Folge am Mittwoch um 5,3 Prozent und verzeichnete damit den größten Anstieg seit mehr als drei Wochen.

Und dann ist da noch ein Ende beim harten Durchgreifen gegen Jack Mas Ant Group in Sicht. Die Aufsichtsbehörden genehmigten eine Kapitalerhöhung der Ant Group über 10,5 Milliarden Yuan (1,5 Milliarden US-Dollar). Die in Hongkong notierten Alibaba-Aktien verzeichneten daraufhin einen Kurssprung von zwölf Prozent.

"Dadurch werden einige der Risikosäulen Chinas - Immobilien, geopolitischer und regulatorischer Gegenwind - direkt beseitigt", kommentiert Marvin Chen, ein Bloomberg-Analyst, die jüngsten Ereignisse.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion