An den ersten Handelstagen im Börsenjahr 2023 konnte die Nordex-Aktie den Schwung des starken Gesamtmarkts nicht aufnehmen. Am Donnerstag zählt der Turbinenbauer allerdings zu den stärksten Werten im TecDAX und nähert sich wieder den jüngsten Mehrmonatshochs. Schwung verleiht ein neues Kursziel von Goldman Sachs.Die Turbinenbauer seien zuletzt einem Kostendruck ausgesetzt gewesen, den sie nur zeitverzögert an ihre Kunden weiterreichen konnten, so Analyst Ajay Patel in einer Sektorstudie. Darüber ...

