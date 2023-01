Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat ein Update zum Stand des Ausbaus von Ladeinfrastruktur in der Stadt geliefert und in diesem Zuge weitere Schnellladeparks angekündigt. So soll etwa ein HPC-Park im Umfeld der Bundesgartenschau 2023 entstehen. Zunächst kurz zur Bestandsaufnahme: So sind im Mannheimer Stadtgebiet bis dato 220 Ladepunkte in Betrieb. Das Gros der Ladepunkte konzentriert sich laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...