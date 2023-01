Bei Amazon spielt sich derzeit der größte Stellenabbau in der Geschichte des Unternehmens ab. Das ist an sich noch keine Neuigkeit und wurde so bereits vor einiger Zeit angekündigt. Anscheinend sind von den Plänen aber noch mehr Angestellte betroffen, als bisher gedacht. Hinweise darauf lieferte niemand anderes als Amazon selbst auf der eigenen Unternehmenswebseite.Dort ist seit gestern Abend die Rede davon, dass über 18.000 Arbeitsplätze wegrationalisiert werden sollen. Betroffen davon sollen auch Angestellte in Europa sein. Ursprünglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...