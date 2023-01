DJ Gazprom-JV verklagt Linde wegen gestopptem LNG-Projekt - Bericht

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Gericht in St. Petersburg hat nach einem Bericht des Online-Portals World-Energy das Vermögen des Industriegasekonzerns Linde in Russland eingefroren. Das Unternehmen wird laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax von einem Gazprom-Joint-Venture im Zusammenhang mit einem Flüssigerdgas-Projekt verklagt, das Linde in Ust-Luga errichten wollte, nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine aber gestoppt hatte.

Das Joint Venture RusKhimAlyans wolle vor einem Internationalen Schiedsgericht in Hongkong die Rückzahlung von rund 1 Milliarde Dollar erstreiten, die als Vorauszahlung geleistet worden war, heißt es in dem Bericht. Linde habe die Rückzahlung der Anzahlung mit der Begründung verweigert, dies könnte gegen EU-Sanktionen verstoßen.

Von Linde war kurzfristig keine Stellungnahme zu bekommen.

Link zum Bericht: https://www.world-energy.org/article/28578.html

