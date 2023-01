Ein deutscher Autohersteller hat Rheinmetall damit beauftragt, neuartige 900-Volt-Schaltschütze für die neue Generation seiner Elektroautos herzustellen. Die Auslieferung soll ab 2025 in einer mittleren zweistelligen Millionenzahl erfolgen, wobei das Auftragsvolumen über 250 Mio. € betragen soll. Die Aktie reagierte mit Kursgewinnen. Auch wenn das Problem mit dem Totalausfall der Puma-Schützenpanzer noch nicht aus der Welt geräumt ist, könnte nun zumindest in charttechnischer Hinsicht die Rückeroberung der 200-€-Marke kurz bevorstehen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 01.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Schwache Ölpreise nicht nachhaltig++ Favoriten der Redaktion für 2023++ VERIZON COMMUNICATIONS: Starkes Rebound-Potenzial++ Lupe: Europäische ChipindustrieBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info