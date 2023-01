Berlin (ots) -Carlo Clemens, Mitglied im AfD-Bundesvorstand, unterstützt die Forderung von Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes:"Herr Meidinger spricht den berühmten Elefanten im Raum an. Die Bildungsforschung weist klar auf den Zusammenhang hin zwischen der zunehmend heterogener werdenden Zusammensetzung der Schülerschaft und Benachteiligungen insbesondere für lernstarke und lernschwache Schüler. Hinzu kommen oftmals kulturell bedingte Integrationsprobleme und fehlende Deutschkenntnisse. Eine Obergrenze für Schulen und Klassen wäre daher sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler dienlich. Allerdings sind in vielen Städten Nordrhein-Westfalens Schulen und Klassen mit einem Migrantenanteil von weit über 50 Prozent Alltag. Der akute und massive Lehrermangel hat dazu geführt, dass die Klassen jetzt schon überfüllt sind. Eine Umstrukturierung der Klassen wäre daher äußerst schwierig, besonders vor dem Hintergrund des Zuzugs tausender ukrainischer Schüler. Ministerin Feller muss unverzüglich handeln und ein Konzept vorlegen, wie eine gleichmäßigere Verteilung der Integrationslasten durch eine Migrationsquote realisiert werden kann."Wir stehen an Deiner Seite.https://www.afd.de/unser-land-zuerst/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5409761