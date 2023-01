Der US-Einzelhändler Bed Bath & Beyond hat am Donnerstag vor großen finanziellen Herausforderungen gewarnt. Das Unternehmen, das derzeit in einem tiefgreifenden Umbau steckt, hat laut eigenen Angaben Probleme damit, neue Kunden zu akquirieren und den Umsatz anzukurbeln. Stattdessen könnte der Verlust im dritten Quartal nochmals massiv ansteigen. Die Anleger werfen die Aktie panisch aus den Depots. Bed Bath & Beyond warnte, dass das Unternehmen wahrscheinlich nicht über die nötigen Barmittel ...

