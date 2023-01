MorphoSys-Aktionäre dürften heute regelrecht verzweifeln. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Minus von rund drei Prozent. Dadurch sind die Wertpapiere nun schon für 13,83 EUR zu haben. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. MorphoSys rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund siebzehn Prozent. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 11,80 EUR. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung. ...

