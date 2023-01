Der Wert stabilisierte sich in den letzten Wochen auf der Ebene 48/52 $. Es wurde die bekannte Halbierung. Die Umsatzziele wurden deutlich reduziert, von 30 Mrd. $ im letzten Jahr auf 18 Mrd. $ als Ziel in diesem Jahr. Daraus entsteht ein Nullergebnis oder leicht rote Zahlen, nach 6 bis 8 $ Gewinn je Aktie in den vergangenen zwei Jahren.MICRON TECHNOLOGY ist Spezialist für Speicherchips mit hoher Marktgeltung. Das Kerngeschäft gilt damit als solide. Eine Insolvenz oder ein Übernahmeangebot eines anderen gilt zurzeit als ausgeschlossen. Darauf kommt es an.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 01! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 01 u.a.:++ 2023 wird das Jahr der ganz großen Gewinne++ K+S wird die schwierigste Wette++ Die deutsche Energieszene erhält einen neuen Akzent++ ABO WIND gelingt der Befreiungsschlag++ Die amerikanische Zentralbank steht vor einem Balanceakt++ Der Börsenneuling PORSCHE AG liefert die Richtpreise für alle AutosIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info