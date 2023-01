Der Hund sitzt mit Kaffeetasse am Tisch, um ihn herum brennt es: Das "This is fine"-Meme hat ein Lego-Fan nachgebaut. Möglicherweise landet es im Handel. Memes sind eigentlich Teil der Internetkultur - ein Lego-Fan hat ein beliebtes Internet-Bild zu einem Bastel-Werk gemacht. Inspiriert vom Meme "This is fine" - einem gelben Hund, der mit einer Kaffeetasse auf einem Stuhl in einem brennenden Haus sitzt - hat er sein eigenes Lego-Set gebaut. Das Meme wird zum Beispiel genutzt, um in einer hoffnungslosen Situation gezwungene Akzeptanz zu ...

