Für ein Kalkstein-Abbauprojekt in der chinesischen Provinz Shandong haben Yutong Mining Equipment und Eacon, einem Technologieunternehmen für autonomes Fahren, einen fahrerlosen E-Muldenkipper entwickelt. 40 Exemplare des Modells sollen an dem Standort zum Einsatz kommen. Bei Yutong Mining Equipment handelt es sich um einen Ableger des chinesischen Nutzfahrzeugherstellers Yutong, der in emissionsfreien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...