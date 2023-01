ADP: US-Privatsektor schafft deutlich mehr Stellen als erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Dezember deutlicher als erwartet gestiegen. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden 235.000 (November: 182.000) zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von nur 153.000 Jobs vorausgesagt. 213.000 Stellen Stellen kamen im Dienstleistungssektor hinzu und 22.000 im verarbeitenden Sektor. Während kleinere Unternehmen per saldo Stellen schufen, wurden sie bei großen Unternehmen abgebaut. Die Gehälter wuchsen mit einer Jahresrate von 7,3 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt ist stark, aber zersplittert, wobei die Einstellungen je nach Branche und Betriebsgröße stark variieren", sagte Nela Richardson, Chefvolkswirtin von ADP. Geschäftssegmente, die in der ersten Jahreshälfte eingestellt hätten, hätten im letzten Monat des Jahres die Einstellungen verlangsamt und in einigen Fällen sogar Stellen abgebaut.

Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht am Freitag Daten für die gesamte Wirtschaft (ohne Landwirtschaft). Volkswirte erwarten, dass ein Stellenzuwachs von 200.000 gemeldet wird.

