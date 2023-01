Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sieht beim Umgang mit Treibhausgasen großes Potenzial in der unterirdischen Speicherung von CO2. Norwegen macht es vor. Kein Wunder, dass viele Unternehmen, die sich mit diesem hochinteressanten Thema beschäftigen, auch ihre Wurzeln in diesem skandinavischen Land haben.Habeck befindet sich gerade in Norwegen um Regierungs- und Wirtschaftsvertreter zu treffen. Neben künftigen Importen des klimafreundlichen Energieträgers Wasserstoff geht es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...