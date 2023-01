PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) rechnet mit einem Delisting der Linde-Aktie im Laufe des ersten Quartals und sieht den Rüstungskonzern sowie Automobilzulieferer Rheinmetall als Nachfolger im deutschen Leitindex Dax . Im EuroStoxx 50 erwartet Index-Experte Yohan Le Jallé laut einer Studie vom Donnerstag, dass der deutsche Versorger RWE in den Leitindex der Eurozone zurückkehrt. Im Stoxx 50 dürfte ihm zufolge die niederländische Bank ING nachrücken.

Die Aktionäre von Linde werden am 18. Januar unter anderem auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Einstellung der Börsennotierung des Industriegase-Unternehmens und Anlagenbauers abstimmen. Sollten sie ihr Okay geben, werde eine Anhörung zu vor dem obersten Zivil- und Strafgericht der Republik Irland voraussichtlich in der Woche vom 20. Februar 2023 stattfinden und Linde dann wohl am 1. März von der Börse genommen, schreibt Le Jallé. Im Falle eines raschen Delisting werde die Linde-Aktie im Dax, EuroStoxx und Stoxx 50 sowie im Stoxx Europe 600 durch das höchstplatzierte noch nicht in diesen Indizes enthaltene Unternehmen, das sich auf der letzten monatlichen Auswahlliste befindet, ersetzt.

Der SocGen-Experte erwartet zudem den Aufstieg des Abfüll- und Verpackungsanlagenherstellers Krones aus dem Nebenwerteindex SDax in den Index der mittelgroßen Werte MDax , falls Rheinmetall in die erste Börsenliga aufsteigen sollte./ck/la/he

DE0006335003, DE0007030009, DE0007037129, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, EU0009658160, EU0009658202, NL0011821202, IE00BZ12WP82