Die am Morgen publizierten Prognosen von Morphosys für 2023 sorgen am Markt nicht für Begeisterung. Die Umsatzerwartungen für Monjuvi in den USA verfehlen die Erwartungen. Der Konsens dürfte in der Folge um rund 20 Prozent sinken. Morphosys rechnet 2023 in den USA mit einem Monjuvi-Umsatz von 80 Millionen Dollar bis 95 Millionen Dollar. 2022 sind es ...

