Wien (www.anleihencheck.de) - Die in dieser Woche erschienenen finalen PMI Zahlen für die Eurozone konnten den Eindruck einer sich aufhellenden ökonomischen Stimmungslage bestätigen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies gelte für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor gleichermaßen. Hinsichtlich beider Sparten hätten die wichtigsten Nationen sowie die Eurozone in ihrer Gesamtheit Anstiege verbuchen können. Zwar lägen die angesprochenen Stimmungsbarometer trotz dieser positiven Entwicklung immer noch zum größten Teil unter der entscheidenden 50-Punkte Linie und damit im schrumpfenden Bereich, allerdings sei eine (zumindest vorübergehende) Erholung nun klar erkennbar. Dies könnte implizieren, dass die befürchtete Rezession innerhalb des Euroraumes möglicherweise schwächer ausfalle als initial angenommen. ...

