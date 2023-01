Die sofortige Quittung dafür: - 47 %. Der kalifornische Bankbetreiber mit Fokus auf Kryptowährungen musste im Q4 auf den Abfluss von Kundeneinlagen reagieren. Die entsprechenden Positionen wurden von 11,9 auf 3,8 Mrd. $ reduziert. Im wesentlichen ausgelöst durch den Zusammenbruch der Kryptoplattform FTX sowie Kursverluste vieler Kryptowährungen.



Auf der Agenda von SILVERGATE CAPITAL standen bzw. stehen nun diverse Anpassungen. Etwa die Reduzierung des Produktportfolios und eine Abschreibung (impairment charge) in Höhe von 196 Mio. $ auf immaterielles Vermögen mit Bezug zum wahrscheinlich nicht mehr realisierbaren Diem-Projekt.



CEO Alan Lane betont, dass die verfügbaren liquiden Mittel die Einlagen mit Kryptobezug klar übertreffen. Aus der geplanten Freistellung von 200 Beschäftigten rechnet SILVERGATE mit einer Belastung in Höhe von 8 Mio. $.



Die seit 2019 börsengehandelte SILVERGATE-Aktie hatte Ende November 2021 ihr Allzeithoch bei 239,26 $ markiert. Kurz zuvor hatte der Bitcoin seine Kursspitze 69.000 $ ausgebildet.



Im heutigen frühen US-Handel wird für "SI" 11,63 $ angezeigt, paraellel steht "BTC" bei 16.832 $. Gemesssen an den Allzeithochs, war der Bitcoin mit - 75,6 % weniger verlustereich als die SI-Aktie (- 95 %).



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



