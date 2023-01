Peking (ots/PRNewswire) -China hat in den letzten Wochen seine Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von COVID-19 angepasst. Das Land kündigte an, das COVID-19-Management von Klasse A auf Klasse B herabzustufen und ab dem 8. Januar 2023 die Ausstellung von Reisepässen und Visa wieder aufzunehmen und die Einreisebestimmungen zu lockern. Zudem wurde auch die chinesische Bezeichnung der Krankheit von "neuartige Coronavirus-Pneumonie" in "neuartige Coronavirus-Infektion" geändert.Chinas Entscheidung wurde von einem Teil der westlichen Medien und auch von westlichen politischen und intellektuellen Kreisen heftig kritisiert, ebenso wie die frühere "dynamische Null-COVID"-Politik. Die Kritik reicht vom Vergleich des jüngsten COVID-19-Anstiegs in China mit einer "Katastrophe", die "die Weltwirtschaft gefährden" könnte, bis hin zur Panikmache über das Aufkommen "neuer Coronavirus-Mutanten".Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, sagte: "Derzeit passen wir unsere COVID-19-Maßnahmen an die neuen Entwicklungen der Epidemie an, um die Bekämpfung der Epidemie und die sozioökonomische Entwicklung besser zu koordinieren. Wir glauben, dass wir mit den gemeinsamen Anstrengungen und der Solidarität des chinesischen Volkes eine neue Phase der stetigen und geordneten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung einleiten werden."Chinas dynamische Null-COVID-Politik schützte das Leben der Menschen und verschaffte Zeit, um das Virus auf wissenschaftlicher Grundlage zu verstehen, um Impfstoffe, antivirale Medikamente und Therapeutika zu erforschen und zu entwickeln und um landesweit mehr Menschen zu impfen.Den neuesten offiziellen Daten zufolge hat China landesweit mehr als 3,4 Milliarden Dosen des Impfstoffs gegen COVID-19 verabreicht, wobei über 90 Prozent der 1,4 Milliarden Einwohner vollständig geimpft sind. Über 87 Prozent der der Menschen über 60 Jahre sind vollständig geimpft. Inzwischen hat China die zweite Auffrischungsimpfung mit 13 dafür zugelassenen COVID-19-Impfstofftypen auf den Weg gebracht.Die Zahlen sprechen für sich. Bis heute hat China die niedrigste COVID-19-Todesrate unter den großen Ländern der Welt. Im Gegensatz dazu haben die USA, mit einem Viertel der Bevölkerung Chinas, über eine Million Todesfälle zu verzeichnen. Die vergangenen drei Jahre haben den Grundstein für Chinas politische Anpassungen gelegt.https://news.cgtn.com/news/2022-12-30/China-s-dynamic-zero-COVID-policy-sets-the-foundation-for-reopening-1gbxNZWCc5a/index.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1977234/image_5009787_56848886.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-chinas-dynamische-null-covid-politik-bildet-die-grundlage-fur-die-wiederoffnung-des-landes-301714744.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5409863