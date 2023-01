DJ Aktien Schweiz beenden Jahresauftaktrally

ZÜRICH (Dow Jones)--Die zweitägige Rally am schweizerischen Aktienmarkt hat am Donnerstag ein Ende gefunden. Die zuletzt in den Hintergrund getretenen Zinsängste wurden durch starke US-Daten neu entfacht und belasteten die europäischen Börsen. Mit starken Daten vom US-Arbeitsmarkt wurden die Abgaben am Nachmittag ausgeweitet. Zusammen mit dem falkenhaften Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Vorabend seien die Zinssorgen wieder hochgekocht, sagte ein Händler. Da die eidgenössische Börse überraschend stark ins neue Jahr gestartet sei, seien die US-Daten auch zu Gewinnmitnahmen genutzt worden, hieß es weiter.

Der SMI sank um 0,7 Prozent auf 11.057 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 37,92 (zuvor: 45,61) Millionen Aktien.

Belastet wurde der Index durch Abgaben der Pharmaschwergewichte Roche (-2,3%) und Novartis (-1,0%). Die Analysten von Jefferies hatten sich negativ zum Pharmasektor geäußert und diesen abgestuft. Für die Titel von Roche wurde die Einstufung auf "Halten" gesenkt. Jefferies sieht Novartis zwar als Favoriten im Sektor, doch bezweifelten die Experten insgesamt, dass die Bewertungen zu jenen der US-Pharmawerte aufschlössen.

Besser als der Gesamtmarkt zeigten sich Richemont (-0,3%) und außerhalb des SMI Swatch (+0,9%). Bernstein zufolge dürften die größten Luxusgüterunternehmen 2023 weiterhin Fortschritte machen. Der Uhrenhersteller Swatch stelle sich zum Jahresauftakt 2023 gut dar, hier strichen die Analysten insbesondere die Erholung in China positiv heraus. Nach einer Abstufung von durch Exane BNP verloren Zurich Insurance 1,8 Prozent.

Holcim (+0,3%) hat in Frankreich zugekauft. Der Baustofflieferant übernahm die im Bereich Estriche aktive Gesellschaft Chrono Chape. Finanzielle Details der Transaktion wurden jedoch nicht mitgeteilt. Der Hörsystemanbieter Sonova (+1,6%) stellte einen neuen Ohrhörer vor. Unter den Nebenwerten profitierten Schindler (+0,6%) von einer Hochstufung auf "Kaufen" durch Bank of America.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2023 11:42 ET (16:42 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.