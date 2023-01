DJ XETRA-SCHLUSS/Schwache Linde-Aktie belastet den DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. So schloss der DAX 0,4 Prozent tiefer bei 14.436 Punkten. Gegenüber dem US-Aktienmarkt hat der DAX seit Jahresbeginn einen starke Performance hingelegt, seitdem notiert der Index gut 3,5 Prozent im Plus, der Dow-Jones-Index dagegen ein knappes Prozent im Minus.

Die Schwäche von Index-Schwergewicht Linde belastete zudem den DAX, die Aktie ging mit einem Minus von 3,8 Prozent aus dem Tag. Seit längerem ist bekannt, dass der Gasehersteller den deutschen Aktienmarkt endgültig in Richtung Wall Street verlässt. Dies bedeutet im Gegenzug, dass das Schwergewicht aus dem DAX genommen wird. DAX-ETFs sowie auf den deutschen Aktienmarkt fokussierte Fonds werden den nur in den USA gelisteten Wert verkaufen, dieser Aktienüberhang könnte die Aktie über einen längeren Zeitraum belasten.

Morphosys gaben nach der neuen Finanzprognose des Unternehmens für 2023 um 5,7 Prozent nach. Vor allem der Umsatzausblick für Monjuvi in den USA inspirierte nicht. "Der liegt im Mittel der Erwartungsspanne sogar unter dem 2022er-Umsatz", sagte ein Händler.

DAX-Unternehmen schütten 2023 Rekord-Dividenden aus

Die DAX-Unternehmen stellen 2023 erneut einen Dividendenrekord auf und werden insgesamt 55 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Auch die im MDAX gelisteten Unternehmen können laut einer Studie der Dekabank ihre Ausschüttungshöhe gegenüber 2022 steigern, und zwar um 12,3 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. "Die DAX-Unternehmen werden rund 3,6 Milliarden Euro mehr Dividende an ihre Aktionäre ausschütten als 2022", so Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der DekaBank.

Positiv sei, dass die Gewinne bereits seit 2019 stärker stiegen als die Ausschüttungen. "Unternehmen sind trotz Pandemie, die zu erheblichen Verzerrungen in den Produktionsketten der globalen Wirtschaft geführt hat, erstaunlich gut durch die Krisen gekommen und haben ihre Erträge gesteigert. Die DAX-Konzerne haben 2022 so viel Geld verdient wie noch nie."

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.436,31 -0,4% +3,68% DAX-Future 14.498,00 -0,4% +4,09% XDAX 14.436,79 -0,3% +4,09% MDAX 26.672,14 +0,8% +6,19% TecDAX 3.006,64 +0,3% +2,93% SDAX 12.345,04 -0,5% +3,52% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,93 -37 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 23 17 0 2.936,0 61,8 78,1 MDAX 36 14 0 635,0 41,8 40,2 TecDAX 15 15 0 546,9 22,2 22,7 SDAX 27 42 1 122,8 8,7 8,3 ===

