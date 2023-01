"Beim Dax hatten wir einen sehr guten Jahresstart. Man konnte auch an die Gewinne anknüpfen. Aber der Leitindex läuft auch in mittelfristige Widerstandsbereiche bei 14.700 Punkte rein. Vieles könnte jetzt von der Wall Street abhängen", so sagt es aktuell der Analyst Max Wienke vom Broker XTB Deutschland im Gespräch mit Manuel Koch. Weiter sagt er: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...