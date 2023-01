Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) -Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), ein weltweit führender Hersteller von Elektrobussen, wurde von Mowasalat, einem führenden Transportdienstleister in Katar, für die Bereitstellung zuverlässiger, sicherer und reibungsloser kohlenstofffreier Transportdienstleistungen für die Fans des größten Fußballturniers der Welt ausgezeichnet. 29 Tage und Nächte lang beförderte eine vollelektrische Flotte mit 888 Bussen zusammen mit 126 Yutong-Servicemitarbeitern rund um die Uhr mehr als 2,6 Millionen Fahrgäste und legte dabei insgesamt mehr als drei Millionen Kilometer zurück.Damit endete ein erfolgreiches Jahr 2022 für Yutong, das heute die weltweit meistverkaufte Marke für Busse ist, die mit neuer Energie betrieben werden. Die Marke bietet in über 152 Ländern und Territorien voll batteriebetriebene Hybrid- und Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse an und hat mit über 170.000 Shuttlebussen dazu beigetragen, den CO2-Fußabdruck um mehr als 23 Millionen Tonnen zu verringern.Mit 11.966 verkauften Neue-Energie-Fahrzeugen im Jahr 2022 erzielte Yutong herausragende Umsätze, darunter Großaufträge für 150 Einheiten des Stadtbusses 6116HG in Kasachstan, der mit einem hochmodernen Heizsystem ausgestattet ist, um extrem kalten Wetterbedingungen zu trotzen; 160 reine Elektrobusse in Mexiko, die die umweltfreundlichen, sicheren und komfortablen Reisebedürfnisse von rund 102 Millionen Einwohnern garantieren; und 161 reine Elektrobusse im Vereinigten Königreich, die den hohen Standard des europäischen Marktes erfüllen und eine große Reichweite haben.Die konkurrenzlose Umsatzentwicklung von Yutong ist auf den unerschütterlichen Fokus des Unternehmens auf technologische Innovationen zurückzuführen. Der minimalistisch anmutende Elektro-Stadtbus E11 verfügt über eine große Fahrgastkapazität und bietet dank seiner intelligenten Sicherheitssysteme ein reibungsloses und sorgloses Fahrvergnügen. Die Modelle E7 und E9 von Yutong sind die flexiblere Antwort auf die letzte Meile im Stadtverkehr und zeichnen sich durch ein kompaktes Design aus, das eine höhere Manövrierfähigkeit ermöglicht. Die High-End-E-Busse T12E und T13E von Yutong vereinen Funktionalität und Stil. Sie sind mit einem ergonomischen Innendesign, einer langlebigen Batterie und einem robusten Schutz ausgestattet, der den Komfort und die Zuverlässigkeit bei Langstreckenfahrten maximiert.Yutong hat auch die Messlatte für das Sicherheitssystem von Elektrobussen höher gelegt, indem es die patentierte YESS-Technologie entwickelt hat, die eine fünfgliedrige Schutzlösung bietet, die ein Anti-Crash-Design für das gesamte Fahrzeug, ein Stickstoff-Feuerlöschsystem für die Batterie, einen Hitzeschild für die Batterie, einen Schutz für die Fahrzeugkomponenten und eine 24/7-Batterieüberwachung umfasst und das Sicherheitsniveau, die Allwettertauglichkeit und die Straßentauglichkeit der E-Busse deutlich verbessert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977068/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1977069/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-stellt-888-vollelektrische-busse-fur-den-transport-der-fans-wahrend-des-groWten-fuWballturniers-der-welt-zur-verfugung-und-schlieWt-damit-das-jahr-2022-erfolgreich-ab-301714804.htmlPressekontakt:Allan Yan,PR Manager,yanxyd@yutong.com,159 3717 5092Original-Content von: Yutong Bus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132929/5409871