Diese Initiative wird voraussichtlich hochleistungsfähige CAT1.bis-basierte Lösungen zu einem Preis verfügbar machen, der die Einführung von Cellular IoT beschleunigen wird.

Cavli Wireless, einer der ersten wirklich "IoT-fähigen" Hersteller von Mobilfunkmodulen, und Qualcomm Technologies, Inc., der weltweit führende Innovator im Bereich der Mobilfunktechnologie, haben heute eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der LTE CAT1-Technologie angekündigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005572/de/

Powering the next generation of CAT1.bis IoT with Cavli C16QS Smart Cellular IoT Module (Graphic: Business Wire)