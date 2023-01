BERWYN, Pennsylvania, Jan. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prepay Nation, ein weltweit führender B2B-Marktplatz für Prepaid-Produkte, gibt die Ernennung von Paolo Montessori zum neuen Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Der Verwaltungsrat hat Herrn Montessori zum Januar 2023 nach einer gründlichen Nachfolgeplanung als Nachfolger von A.J. Hanna als CEO ausgewählt.



Nach über 3 1/2 Jahren bei Prepay Nation, einschließlich der letzten 2 1/2 Jahre als CEO, hatte A.J. Hanna bekanntgegeben, dass er seine Rolle als CEO und Vorsitzender von Prepay Nation zum 31. Dezember 2022 aufgeben werde. Herr Hanna wird den Übergang weiterhin als Sonderberater des Verwaltungsrats und des neu ernannten CEO unterstützen.

Paolo Montessori kam im Oktober 2021 als Chief Revenue Officer zu Prepay Nation. In seiner mehr als 25-jährigen Karriere hat Herr Montessori eine solide Erfolgsbilanz bei der Führung von Telekommunikations- und Finanzdienstleistungsunternehmen bei einer Vielzahl von strategischen und geschäftsfördernden Möglichkeiten in einer Zeit ständiger Entwicklungen in der Welt der Finanzdienstleistungen und des Zahlungsverkehrs erzielt. Als CEO wird das Hauptziel von Herrn Montessori darin bestehen, die finanzielle Position und die solide Grundlage der Vermögenswerte von Prepay Nation zu stärken, einschließlich eines weltweit vernetzten Vertriebsnetzes und eines Prepaid-Marktplatzes, sowie die Wachstumspläne des Unternehmens zu beschleunigen und seine Zahlungsalternativen zu erweitern.

A. J. Hanna, Vorstandsvorsitzender und CEO von Prepay Nation, sagte: "Wir freuen uns sehr, Paolo Montessori als nächsten CEO von Prepay Nation begrüßen zu dürfen. Herr Montessori ist eine bewährte Führungspersönlichkeit, die für die Entwicklung von Talenten und die Leitung von Teams bekannt ist und gleichzeitig Wachstum und Innovation in der Fintech- und Telekommunikationsbranche vorantreibt. Mit seiner umfangreichen Erfahrung bei der Expansion von Comviva in neue geografische Regionen, als CEO von eServGlobal, wo er HomeSend, das grenzüberschreitende Joint Venture mit MasterCard, gründete, als Chief Executive von Novattis Transaktionsverarbeitungsgeschäft und als CEO des innovativen KI-gestützten Risikoanalyse-Fintechs LenddoEFL ist er gut positioniert, um Prepay Nation in diese neue Ära zu führen. Der Fokus von Herrn Montessori auf die Beschleunigung des Unternehmenswachstums und die breitere Akzeptanz unserer Ökosystemangebote und Prepaid-Marktplatzfunktionen bei Nutzern und Unternehmen wird Prepay Nation 2.0 auf den Weg bringen."

Anurag Jain, Mitbegründer von Prepay Nation, fügte hinzu: "Im Namen des Vorstands, unserer weltweiten Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner möchte ich Herrn Hanna für sein Engagement und seinen Enthusiasmus für Prepay Nation danken und ihm zu den vielen Erfolgen und Meilensteinen gratulieren, die wir während seiner Zeit an der Spitze dieses dynamischen Unternehmens gefeiert haben. Unter der Führung von Herrn Hanna hat Prepay Nation seine globale Reichweite erweitert, einen branchenführenden Marktplatz für Prepaid-Produkte aufgebaut und unsere Fähigkeiten in einen Wettbewerbsvorteil verwandelt."

Der neue CEO Paolo Montessori sagte: "Es ist eine große Ehre und eine aufregende Gelegenheit, ein so angesehenes Unternehmen wie Prepay Nation zu leiten, einen globalen Technologie- und Prepaid-Marktplatz, der mehr als 150 Länder und über 5 Milliarden Nutzer bedient.

Die Leidenschaft für Innovationen, bei denen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt stehen, hat Prepay Nation seit seiner Gründung vor über einem Jahrzehnt geleitet. Ich freue mich darauf, das Team von Prepay Nation zu leiten und mit ihm zusammenzuarbeiten, um eine wachstumsstarke Zukunft zu gestalten, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig wichtige Prepaid-Dienste für unser weltweites Publikum anzubieten."

A.J. Hanna fügte hinzu: "Es war eine Ehre und ein Privileg, Prepay Nation zu leiten und dabei zu helfen, unsere weltweiten Partner und deren Nutzer zu unterstützen. Ich habe viele schöne Erinnerungen an die Zeit, die ich mit unseren Kollegen verbracht habe, deren Talent, Loyalität und Engagement für unsere Kunden unübertroffen sind. Ich bin stolz auf das zielgerichtete Unternehmen, das wir gemeinsam aufgebaut haben, und ich freue mich darauf, das Unternehmen und das Team unter der Führung von Herrn Montessori florieren zu sehen."

Über Prepay Nation:

Prepay Nation ist ein führender globaler B2B-Marktplatz für Prepaid-Produkte, der den Kauf von grenzüberschreitenden Aufladungen von Mobilfunkguthaben, Daten, Geschenkkarten und Zahlungen für Versorgungsleistungen über internationale Grenzen hinweg ermöglicht. Das Unternehmen ist in mehr als 150 Ländern vertreten und verfügt über mehr als 600 Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern an mehr als 300.000 Einzelhandelsstandorten, die von einem weltweit verteilten Team in den USA, Kanada, Asien, Europa und dem Nahen Osten unterstützt werden. Wir ermöglichen es lokalen und globalen Marken, ihre Prepaid-Produkte über unser weltweites Omnichannel-Händlernetz zu vertreiben. Unsere Partner profitieren von gesteigerten Umsätzen, Kundenakquise, Kundenbindung und -loyalität.

