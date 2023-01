NEU-TAIPEH, Taiwan (ots/PRNewswire) -Aetina (https://bit.ly/3uM01MT), ein führender Anbieter von hochmodernen KI-Lösungen, hat auf der Consumer Electronics Show (CES) seine neue NVIDIA (https://bit.ly/3iWnBUp)® J (https://bit.ly/3iWnBUp)etson (https://bit.ly/3iWnBUp)-basierte (https://bit.ly/3iWnBUp) Serie (https://bit.ly/3iWnBUp) an Embedded-Systemen und -Plattformen vorgestellt, die auf den NVIDIA-Jetson-Orin-NX- und Orin-Nano-System-on-Modulen (SOM) basieren. Diese neuen DeviceEdge-Systeme und -Plattformen von Aetina sind eine Reihe von eingebetteten Computern, die für den Einsatz in KI und im IdD entwickelt wurden und sich ideal für die Ausführung von KI-Inferenzaufgaben in verschiedenen Branchen eignen.Die neuen Systeme und Plattformmodelle der Aetina-Serie, die von NVIDIA Jetson angetrieben werden, sind AIB-SO21/31 und AIB-SN31/41 (https://bit.ly/3PkRIBd), AIB-MO22/32 und AIB-MN32/42 (https://bit.ly/3Ykj527), AIE-KO21/31 und AIE-KN31/41 (https://bit.ly/3VX6RLA) sowie AIE-KO22/32 und AIE-KN32/42 (https://bit.ly/3YlkmpE), und jedes Modell verfügt über ein NVIDIA-Jetson-Orin-NX- oder ein Orin-Nano-SOM. Die Jetson Orin (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/)-NX-Module liefern bis zu 100 TOPS an KI-Leistung, also eine bis zu 3-fache Leistung des NVIDIA-Jetson-AGX-Xavier-Moduls und eine bis zu 5-fache Leistung des NVIDIA Jetson Xavier NX. Die Jetson-Orin-Nano-Module bieten eine KI-Leistung von bis zu 40 TOPS, was etwa der 80-fachen Leistung des Jetson Nano von NVIDIA entspricht. Die Nutzer der neuen Systeme und Plattformen von Aetina können zwischen Orin NX und Orin Nano als SOM wählen.Die neuen eingebetteten System- und Plattformmodelle von Aetina haben einen flexiblen Eingangsstrombereich von 12 bis 24 VDC, können bei extremen Temperaturen zwischen -25 °C und mindestens 70 °C betrieben werden und unterstützen Datenwiederherstellung und Backup-Funktionen. Sie sind mit einem M.2-E-Key für WLAN/Bluetooth-Funktionserweiterung, einem M.2-M-Key für Speichererweiterung und einem RJ-45-GBit-Anschluss ausgestattet. Um eine unzureichende Datenspeicherung zu vermeiden, sind diese neuen Systeme und Plattformen mit einer integrierten Innodisk-SSD mit 128 GB für eine schnelle Datenübertragung ausgestattet.Die Modelle AIB-SO21/31, AIB-SN31/41, AIE-KO21/31 und AIE-KN31/41 verfügen über dieselbe kleine Trägerplatine, die sich für die Systemintegration und Entwicklung bei begrenztem Platzangebot eignet. Die Modelle AIB-MO22/32, AIB-MN32/42, AIE-KO22/32 und AIE-KN32/42 sind mit einer Platine mittlerer Größe ausgestattet, die einen zusätzlichen M.2-B-Key für LTE/5G-Funktionserweiterung sowie einen RJ-45-2,5-GBit-Anschluss für schnellere Datenübertragung durch ein externes Gerät enthält.Die auf Orin NX basierenden Systeme und Plattformen AIB-SN41/AIE-KN41, AIB-SN31/AIE-KN31, AIB-MN42/AIE-KN42 und AIB-MN32/AIE-KN32 werden voraussichtlich im Februar 2023 verfügbar sein. Die Orin-Nano-Systeme und -Plattformen, einschließlich der Modelle AIB-SO31/AIE-KO31, AIB-SO21/AIE-KO21, AIB-MO32/AIE-KO32 und AIB-MO22/AIE-KO22, werden ab März erhältlich sein.Die E/A-Ports und Anschlüsse der neuen Jetson-basierten Embedded-Computer sind mit verschiedenen Arten von Sensoren kompatibel, sodass Entwickler verschiedene KI-Vertikale entwerfen und Analyseaufgaben auf der Grundlage verschiedener Datenarten wie Bilder, Videos und Audiodaten durchführen können. Darüber hinaus bietet Aetina kundenspezifische Trägerplatinen und Computergehäuse für diejenigen, die besondere Hardware-Spezifikationen benötigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977978/Aetina_Launches_New_Embedded_Computers_Powered_NVIDIA_Jetson_Orin_NX.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1977993/Aetina_Corporation_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1977993/Aetina_Corporation_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ces-2023-aetina-stellt-neue-deviceedge-embedded-systeme-und--plattformen-mit-nvidia-jetson-orin-nx-und-orin-nano-vor-301714864.htmlPressekontakt:Dan Liang,dan_liang@aetina.comOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133736/5409885