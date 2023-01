LAS VEGAS, Jan. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gentex Corporation (https://www.gentex.com/) (NASDAQ: GNTX (http://www.nasdaq.com/symbol/gntx)) nutzt erneut die CES (Consumer Electronics Show), um sein Produktportfolio vorzustellen, das Automobilherstellern den Weg ins autonome Zeitalter mit skalierbaren, kamerabasierten Fahrerassistenzfunktionen ebnen soll, die in heutigen Fahrzeugen eingesetzt werden können. Darüber hinaus wird das Unternehmen ein völlig neues Flugzeugmodell vorstellen, das Funktionen der nächsten Generation zur Verbesserung des Flugerlebnisses demonstriert.



Gentex ist ein Technologieunternehmen und langjähriger Lieferant von elektro-optischen Produkten für die globale Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Brandschutzindustrie. Das Unternehmen ist vor allem dafür bekannt, dass es fast alle großen Automobilhersteller mit Sicht-, Dimm-, Sensor- und Connected-Car-Technologien beliefert, die die Sicht des Fahrers optimieren und gleichzeitig die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort erhöhen.

"Dieses Jahr auf der CES können unsere Kunden aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie die Technologien von Gentex auf neue und aufregende Weise erleben", so Neil Boehm, Vice President of Engineering und Chief Technology Officer von Gentex. "Wir haben fortschrittliche Fahrzeug- und Flugzeugrumpfsimulatoren entwickelt, die es den Messebesuchern ermöglichen, die Vorteile unserer Technologie direkt auf dem Messegelände zu erleben."

Sensorik

Die sich entwickelnden NCAP-Vorschriften und die zunehmende Automatisierung des Fahrens veranlassen die Automobilhersteller dazu, Sicherheitssysteme zur Überwachung des Fahrers und der Fahrzeuginsassen zu implementieren. Die Strategie von Gentex, diesem Bedarf gerecht zu werden, steht im Mittelpunkt des umfangreichen CES-Standes des Unternehmens, auf dem ein einzigartiger Fahrzeugdemonstrator zu sehen sein wird, der einen skalierbaren und dennoch ganzheitlichen Ansatz zur Überwachung von Fahrer und Fahrzeuginnenraum zeigt. Die Besucher können sehen, was die in die Spiegel und den Dachhimmel integrierten Kameras des Systems sehen, die Entscheidungsprozesse des Systems verstehen und sich über die entsprechenden Funktionen informieren.

Das Fahrerüberwachungssystem von Gentex verfolgt die Kopfhaltung des Fahrers, seinen Blick und andere Messwerte, um Ablenkung, Schläfrigkeit, plötzliche Übelkeit und die Rückkehr zur manuellen Steuerung in halbautonomen Fahrzeugen zu ermitteln. Das System lässt sich problemlos um eine 2D- und 3D-Kabinenüberwachung erweitern, um Fahrgäste, Verhalten, Objekte und sogar die Anwesenheit von Leben zu erkennen. Darüber hinaus bieten maschinelle Geruchssensoren einen digitalen Geruchssinn zur Erkennung von chemischen Stoffen und Partikeln in der Luft und tragen so zur Sicherheit der Fahrgäste und zum reibungslosen Betrieb der Fahrzeuge bei.

Darüber hinaus kann das System das Fahrzeug in ein mobiles Kommunikationszentrum verwandeln, um Videotelefonate zu führen, virtuelle Meetings abzuhalten oder Selfies in der Kabine aufzunehmen.

"Unser Ziel ist es, umfassende Lösungen für die Überwachung des Fahrzeuginnenraums anzubieten, von der Kernüberwachung des Fahrers über die vollständige Überwachung des Fahrzeuginnenraums bis hin zur maschinellen Geruchserkennung", so Boehm. "Wir wollen Lösungen für die heutigen Fahrzeuge sowie für Übergangs- und autonome Fahrzeuge anbieten, und das bedeutet, dass wir eine umfassende und skalierbare Überwachungsplattform entwickeln, die auf einzigartigen Sensorfusionstechniken basiert."

Digital Vision

Auf dem CES-Stand von Gentex werden auch die branchenführenden Vollanzeige-Spiegel (https://www.youtube.com/watch?v=nmrZHrH9RV4) (Full Display Mirror, FDM) vorgestellt, ein intelligentes Rückfahrsystem, das eine spezielle Kamera und ein in den Spiegel integriertes Videodisplay verwendet, um die Sicht nach hinten im Fahrzeug zu optimieren. Das System erfasst Videos von einer nach hinten gerichteten Kamera und überträgt sie auf ein einzigartiges, in den Spiegel integriertes LCD-Display, das dem Fahrer einen ungehinderten Panoramablick hinter das Fahrzeug bietet. Das FDM wurde erst vor sechs Jahren vorgestellt und ist bereits in fast 80 verschiedenen Fahrzeugen von 14 verschiedenen Automobilherstellern auf der ganzen Welt erhältlich.

Der FDM dient auch als Plattform für zusätzliche Innovationen. Zu den Zusatzfunktionen gehören ein spiegelintegrierter digitaler Videorekorder (https://www.youtube.com/watch?v=2tpfYFeCIKc&feature=youtu.be) (DVR), ein skalierbares Anhängerkamerasystem (https://www.youtube.com/watch?v=1ARHubr9_ZE&feature=youtu.be), Touchscreen-Display, Spurlinien-Projektionsoverlays und eine in den Spiegel integrierte Selfie-Kamera zur Aufnahme von Fotos im Fahrzeuginnenraum.

Dimmbares Glas

Gentex ist der weltweit führende Anbieter von dimmbaren Geräten und liefert jährlich über 40 Millionen Stück. Das aktuelle Produktportfolio des Unternehmens besteht aus blendfreien Innen- und Außenspiegeln und elektronisch dimmbaren Fenstern für die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Neu in der Produktpalette sind großflächig dimmbare Komponenten, darunter Schiebedächer, die sich auf Wunsch oder in Verbindung mit der Systemintelligenz verdunkeln, und Sonnenblenden, die sich wie eine herkömmliche Sonnenblende herunterklappen lassen, aber eine klare, dimmbare Scheibe enthalten, die sich auf Wunsch oder in Verbindung mit Sonnensensoren verdunkeln kann.

Das Unternehmen wird auch kleine dimmbare Geräte vorstellen, die sich abdunkeln, um den Kontrast und die Lesbarkeit von transparenten Displays zu verbessern, Sensoren zu verbergen und die Belichtung der Kamera dynamisch anzupassen.

Auto-Konnektivität

Auf der CES 2023 wird Gentex auch Konnektivitätsfunktionen wie HomeLink vorstellen, das branchenweit führende Car-to-Home-Automatisierungssystem. Es nutzt RF- und drahtlose cloudbasierte Übertragungen, um eine Vielzahl von Hausautomatisierungsgeräten vom Fahrzeug aus zu aktivieren, darunter Garagentore, Thermostate, Hausbeleuchtung, Sicherheitssysteme und vieles mehr.

Das Unternehmen wird auch demonstrieren, wie Automobilhersteller neue Einnahmequellen erschließen können, indem sie ihren Kunden exklusive e-Concierge- und Reisebuchungsdienste über Simplenight anbieten. Simplenight ist ein Partner von Gentex und Anbieter einer White-Label-E-Commerce-Plattform, die individuell gestaltet und in OEM-Mobilanwendungen, Mittelkonsolen und Websites zur Kundenbindung integriert werden kann.

Luft- und Raumfahrt

Die wachsenden Luft- und Raumfahrttechnologien von Gentex werden in einem brandneuen Flugzeugmodell ausgestellt.

"Viele der ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelten Produkte basieren auf Technologieplattformen, die für die Luft- und Raumfahrtindustrie angepasst werden können", so Boehm. Dimmbares Glas, intelligente Beleuchtung, biometrische Systeme - wir glauben, dass diese und andere Technologien das Flugerlebnis sicherer und angenehmer machen können."

Um dies zu demonstrieren, wird das Flugzeugmodell von Gentex mit voll funktionsfähigen dimmbaren Fenstern und Kabinenabtrennungen ausgestattet sein, mit intelligenter Passagierbeleuchtung, die automatisch die Beleuchtung für verschiedene Aktivitäten während des Fluges wie Lesen, Essen oder Computerarbeit optimiert, mit biometrischen Systemen zur Personalisierung des Flugerlebnisses und mit Partikel- und chemischen Sensoren zur Überwachung der Luftqualität in der Kabine.

Innovationslabor und die eSight Go

Jüngste Übernahmen, Partnerschaften und Prototypen von Gentex werden in einem speziellen Innovationslabor auf dem Stand des Unternehmens vorgestellt. Dort wird auch das Designdebüt der brandneuen eSight Go zu sehen sein, die neueste in einer Reihe von sehverbessernden elektronischen Brillen, die Menschen mit Sehschwäche helfen sollen, ihr Sehvermögen wiederzuerlangen.

eSight ist ein Entwickler von tragbaren Hilfstechnologien, die es Menschen mit Sehbehinderungen ermöglichen, bei der Bewältigung des täglichen Lebens mobil zu bleiben.

Gentex nutzte sein Fachwissen in den Bereichen digitales Sehen, Softwareentwicklung und Industriedesign für die Entwicklung der eSight Go, die eine hochauflösende Kamera, proprietäre Algorithmen und eine leistungsstarke Verarbeitung zur Erfassung und Projektion von Echtzeit-Videos auf zwei hochauflösende, augennahe Bildschirme für eine vollständige binokulare Sicht kombiniert. Die eSight Go wird ebenfalls von Gentex hergestellt und soll im Laufe des Jahres 2023 auf den Markt kommen.

Die CES ist der Welttreffpunkt für alle, die im Bereich der Verbrauchertechnologie tätig sind. Die Messe, die von der Consumer Technology Association veranstaltet wird, dient seit über 50 Jahren als Testgelände für Innovatoren und bahnbrechende Technologien. Die diesjährige Messe findet vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas statt.

Gentex-Technologien werden im Las Vegas Convention Center, West Hall, Stand Nr. 6341, ausgestellt.

Das 1974 gegründete Unternehmen Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) ist ein Anbieter von automatisch abblendenden Rückspiegeln und Elektronik für die Automobilindustrie, von abblendbaren Flugzeugfenstern für den Luftfahrtmarkt und von Brandschutzprodukten für den Brandschutzmarkt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.gentex.com (http://www.gentex.com/).

Gentex - Medienkontakt:

Craig Piersma

+1 (616) 772-1590, Durchwahl 4316

craig.piersma@gentex.com (mailto:craig.piersma@gentex.com)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be61bd59-1ad2-4b1e-914c-f6051da3631a/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be61bd59-1ad2-4b1e-914c-f6051da3631a/de)

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/915404df-5fc8-48a4-a8c5-67a7a4003fe7/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/915404df-5fc8-48a4-a8c5-67a7a4003fe7/de)

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b42bd05-3b94-45f9-8f7d-ceb20b032f95/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b42bd05-3b94-45f9-8f7d-ceb20b032f95/de)