Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den S&P 500 aktuell etwas getrübt. Gegenwärtig liegt das Börsenbarometer mit 0,75 Prozent im Minus. Die Anleger an den Börsen jenseits des Atlantiks sind derzeit nicht in Kauflaune. Der S&P 500 notiert um 0,75 Prozent schlechter als zum Handelsschluss des vorigen Handelstages.

Den vollständigen Artikel lesen ...