NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,70 Schweizer Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell vor allem an die Neubewertung zum Ende des vierten Quartals an. Auch seine Ertragsprognosen für das Investmentbanking passte er an. Seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2022 und 2023 erhöhte er um drei beziehungsweise zwei Prozent. Höhere Erträge würden von höheren Kosten nur teilweise aufgezehrt./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 17:38 / GMT





ISIN: CH0244767585

