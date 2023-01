Während die US-Börsen sich zuletzt in einem eher gemächlichen Tempo erholten, ging es in Europa mit den Kursen teils rapide in die Höhe. Sehr erfreut zeigten die Börsianer sich hier über Konjunkturdaten und die wieder geringere Inflation in Deutschland im Dezember. Die Hoffnung ist groß, dass der Tiefpunkt in der Krise bereits überschritten wurde.Das verlieh den Käufern durch die Bank ordentlich Rückenwind. Profitieren konnte auch die Aktie vn BASF (DE000BASF111), welche sich um satte 4,23 Prozent auf 50,96 Euro steigern konnte. Es ...

