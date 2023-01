Das Unternehmen setzt seine strategische Expansion mit neuen Servicekapazitäten und Talenten fort und verstärkt seine Nearshore-Präsenz

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi Group und Marktführer im Bereich der digitalen Produktentwicklung, hat heute die Übernahme von Hexacta bekannt gegeben, einem in ganz Lateinamerika präsenten Unternehmen für Digital- und Datentechnik. Die Übernahme ist Teil der fortgesetzten Strategie von GlobalLogic, sein Angebot und sein Team an überragenden Ingenieuren weiter auszubauen, um die starke Marktnachfrage nach digitalen Produktentwicklungsdienstleistungen zu bedienen. Seit mehr als 20 Jahren erbringt Hexacta mit Erfolg anspruchsvolle Dienstleistungen in den Bereichen Softwareentwicklung, IT-Beratung, UI/UX-Design sowie Datentechnik und -analyse. Durch die Kundenzentrierung und das Know-how von Hexacta in allen Phasen des Software-Engineering-Lebenszyklus haben weltweit bekannte Marken hochzufriedene Kunden gewonnen.

Unternehmen investieren weiterhin in die Entwicklung neuer digitaler Produkte, Plattformen und Erlebnisse, um Kunden besser zu erreichen, neue Ertragsquellen zu erschließen und nachhaltiger zu werden. Diese anhaltende Transformationswelle erhöht die Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich digitaler Produktentwicklung, wie sie von GlobalLogic und Hexacta angeboten werden. Durch die Übernahme etablierter Softwareentwicklungsunternehmen mit hochqualifizierten Teammitgliedern wird GlobalLogic auch künftig die robuste Marktnachfrage bedienen und einen wachsenden Kundenstamm rund um den Globus bedienen.

Mit seinen Niederlassungen in fünf Ländern stärkt Hexacta die bereits erfolgreiche Präsenz von GlobalLogic in Lateinamerika. Das hochqualifizierte Beraterteam verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Big Data und Analysen, Cloud-Services, Full-Stack-Entwicklung und Tests mit allesamt kritische Fähigkeiten für die Entwicklung innovativer digitaler Produkte und Plattformen. Seine strategischen Nearshore-Standorte sind ideal für nord- und südamerikanische Kunden und sorgen für mehr geografische Nähe und geringere Zeitzonenunterschiede. Hexacta bringt 800 Mitarbeitende an 10 Standorten in Argentinien, Kolumbien, Peru, den USA und Uruguay mit zu GlobalLogic. Dadurch werden die Fähigkeiten und das Angebot des Unternehmens erweitert und der Zugang zu den starken technischen Talenten in ganz Lateinamerika verbessert.

"Durch seine Arbeit an der Schnittstelle von Design, Entwicklung und Daten bleibt GlobalLogic der Partner der Wahl, wenn es darum geht, Kunden bei der Transformation und Modernisierung ihrer digitalen Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen", erläutert Nitesh Banga, President und CEO bei GlobalLogic. "Mit der Übernahme von Hexacta stärken wir unser Dienstleistungsportfolio und unsere Nearshore-Bereitstellungskapazitäten, indem wir unsere technische Expertise und unser einzigartiges Branchenwissen erweitern. Wir heißen das Hexacta-Team herzlich willkommen und freuen uns auf unsere künftigen gemeinsamen Erfolge."

"In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir konzentriert daran gearbeitet, die Talente und Fähigkeiten zu entwickeln, um unseren Kunden bahnbrechende Dienstleistungen anbieten zu können", so Juan Navarro, Gründer und Managing Partner von Hexacta. "Durch den Zusammenschluss mit GlobalLogic und dem breiteren Ökosystem der Hitachi Group sind wir nun dazu in der Lage, diese Fähigkeiten einem weitaus größeren Markt anzubieten, indem wir Marktreichweite und zugleich weitere Kapazitäten hinzugewinnen. Wir freuen uns auf diese spannende Reise als Teil der GlobalLogic-Familie."

Diese Übernahme wird GlobalLogic helfen, die Stärken von Hitachi in den Bereichen Informationstechnologie (IT), Betriebstechnologie (OT) und Produkte weiter auszubauen und das Wachstum durch die Erweiterung der Lumada-Geschäftseinheit zu beschleunigen.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Hexacta als hundertprozentige Tochtergesellschaft von GlobalLogic mit den bestehenden Führungskräften und Mitarbeitenden betrieben. Die Transaktion unterliegt den üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein.

Über Hexacta

Hexacta (www.hexacta.com) ist ein lateinamerikanisches Unternehmen, das End-to-End-Dienstleistungen rund um Digital- und Datentechnik anbietet und kundenspezifische Softwareentwicklungsdienste, Tests und Designs von Benutzeroberflächen im Nearshore- und Offshore-Bereich bereitstellt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Uruguay und betreibt weitere Innovationszentren in Argentinien, Kolumbien, Peru und den USA. Unternehmenskunden aus einer Vielzahl von Branchen EdTech, FinTech, Gesundheitswesen, Medien und Gaming sowie Technologie profitieren von Agile-Methoden, die eine effektive Programmumsetzung ermöglichen. In mehr als 20 Jahren erfolgreicher Programmbereitstellung hat sich Hexacta einen Namen als eines der führenden Unternehmen Lateinamerikas im Segment der digitalen Produktentwicklung erworben.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Experience Design, komplexer technischer Entwicklung und Know-how im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden, die neuen Möglichkeiten zu erkennen, und beschleunigen ihren Wandel zum digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Unsere umfassende Expertise stellen wir Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten bereit. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group unter dem Dach von Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), das als Social Innovation Business Innovationen durch Daten und Technologie vorantreibt, um zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beizutragen.

