Deutsche Siege gab's in der EuroLeague bislang nur wenige, dass ALBA und der FC Bayern kurz vor ihrem BBL-Duell in München (Sonntag ab 17.30 Uhr live bei MagentaSport) beiderseits an einem Tag gewinnen, gab's diese Saison noch gar nicht. Dabei schlagen die Berliner als Letzter in der EuroLeague den Ersten Baskonia mit 85:84. Auszug aus der Gefühlslage von Louis Olinde: "Das war sehr geil! Sehr, sehr geil" Olinde hofft vor dem Sonntag: "Wir haben eine schwierige Phase hinter uns - oder: hoffentlich hinter uns." Überzeugend: der Auftritt des FC Bayern beim 84:68 gegen Panathinaikos Athen. Coach Andrea Trinchieri sprach von einem "verdienten Teamsieg". Bester Mann war Augustine Rubit: "Das war ein sehr wichtiger Sieg. Er war auch sehr wichtig, damit wir unsere Ziele erreichen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spieltages in der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es in der BBL am Freitag mit den Baskets Bonn gegen Rostock Seawolves - live ab 18:45 Uhr bei MagentaSport. Am Sonntag dann das Topspiel, der BBL-Classico, mit ALBA Berlin beim FC Bayern München - live ab 17:30 Uhr bei MagentaSport.EuroLeague: ALBA Berlin - Baskonia Vitoria Gasteiz 85:84Der Letzte Berlin schafft die dicke Überraschung, siegt gegen den Tabellenführer der EuroLeague, Baskonia Vitoria Gasteiz! ALBA geht mit einer Führung ins letzte Viertel und verspielt diese fast noch. Für Baskonia geht eine wettbewerbsübergreifende Serie von zwölf Siegen zu Ende. Trotz des knappen Sieges bleibt ALBA auf dem letzten Tabellenplatz, dennoch ist es ein klares Signal für die kommenden Wochen des amtierenden Deutschen Meisters - am Sonntag geht's zum Herausforderer FC Bayern.Louis Olinde, Berlin, war nach dem Sieg für Berliner Verhältnisse nahezu ekstatisch: "Das war sehr geil! Sehr, sehr geil! Ich glaube, wir haben uns belohnt. Wir haben eine schwierige Phase hinter uns - oder: hoffentlich hinter uns! Es hat großen Spaß gemacht. Es war auch eine Herausforderung für uns."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UEh2VWtYcDMwRzdaOVBxWGFVM3BzUT09Tamir Blatt, Berlin: "Ich fühle mich großartig! Ich meine, wir haben den Tabellenführer der EuroLeague geschlagen. Das war ein großer Sieg. Die Atmosphäre war sehr gut."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Zy9oMm5aVWdyMy9OaDFMQTZzYVZYQT09Ganz, ganz wichtig für den Sieg der Berliner - der Block von Ben Lammers wenige Sekunden vor dem Buzzerbeater: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NlppVEhSamRjQjloaUlZY0thd1VZdz09FC Bayern München - Panathinaikos Athen 84:68Auch die Bayern siegen in der EuroLeague, ziehen damit vorerst an den Griechen vorbei und stehen auf Platz 14. Die Bayern dominieren gegen Athen, führen zwischenzeitlich mit 20 Punkten. Den Sieg müssen die Münchner allerdings teuer bezahlen, da sich Corey Walden während des Spiels verletzte. Wie lange er ausfällt, ist noch unklar. Der Fokus liegt jetzt auf dem wichtigen Spiel am kommenden Sonntag, wenn es gegen den amtierenden Meister ALBA Berlin geht.Bayerns bester Spieler, Augustine Rubit, 23 Punkte: "Das war ein sehr wichtiger Sieg. Er war auch sehr wichtig, damit wir unsere Ziele erreichen. Es hat in der Defensive und in der Offensive gestimmt."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Zml5anVwcXFtQk15Z3MzRUVxZ3R3QT09Bayerns Trainer Andrea Trinchieri: "Das war ein Team-Sieg. Wir haben solide in der Defensive und der Offensive gespielt. Wir hatten ein paar Momente, in denen wir nicht genau genug waren. Ich denke aber, dass wir uns den Sieg verdient haben."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WDlGam9halVrcHd3ZDFoeDBNRTlRQT09Dejan Radonjic, Coach Athen, hatte nach dem Spiel nicht wirklich Lust auf die Fragen und fertigte das Interview schnell ab: "Sie haben besser als wir gespielt. Daher haben sie es verdient zu gewinnen."Der Link inklusive des schnellen Abgangs im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eE5STXFncTY2WXZEaHo0SXlUTDhOZz09Spieler des Spiels: Augustine Rubit mit einem feinen Tänzchen gegen zwei Gegenspieler als Sinnbild für die Performance der Bayern: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UFA5WVNSNGpKMUZSYWdqSDhOdlBBQT09BBL LIVE bei MagentaSportFreitag, 06.01.2022Ab 18:45 Uhr: Telekom Baskets Bonn - Rostock SeawolvesSamstag, 07.01.2022Ab 17:45 Uhr: Syntainics MBC - Basketball Löwen Braunschweig, Brose Bamberg - EWE Baskets OldenburgAb 20:15 Uhr: Hakro Merlins Crailsheim - MLP Academics Heidelberg, Veolia Towers Hamburg - ratiopharm UlmSonntag, 08.01.2022Ab 14:45 Uhr: Fraport Skyliners - BG Göttingen, Niners Chemnitz - MHP Riesen Ludwigsburg, medi Bayreuth - Würzburg BasketsAb 17:30 Uhr: FC Bayern München - ALBA Berlin