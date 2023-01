Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ist derzeit in aller Munde. Noch kurz vor Weihnachten verpasste eine Schwächephase vielen Anleger-Träumen einen Dämpfer. Doch 2023 findet die Aktie in die Erfolgsspur zurück. Und wie! Allein in den ersten vier Tagen des neuen Jahres beträgt das Plus mehr als 10%. Und heute notiert NEL schon wieder mit 3% im Plus. Derzeit verhandelt Bundeswirtschaftsminister Habeck mit Norwegen über eine dauerhafte Partnerschaft im Bereich "grünem Wasserstoff". Davon dürfte NEL zusätzlich profitieren. Zudem läuft es ohnehin schon recht gut…

NEL hat einen Kapazitätsreservierungsvertrag - also eine Art Vorvertrag - abgeschlossen. Vertragsinhalt sind insgesamt 16 Wasserstofftankstellen. Endgültig unterzeichnet wird der Vertrag vermutlich im ersten Halbjahr 2023. Den Wert des Vorvertrags gibt NEL mit rund sieben Millionen Euro an. Insgesamt hat der Auftrag ein Volumen von rund 16 Millionen Euro. Auch von anderer Seite gibt es gute Nachrichten.

So wurde kürzlich bekannt, dass Frankreich, Spanien und Portugal eine Wasserstoff-Pipeline planen. Die Transportröhre ...

