Die anhaltende Schwäche an den US-Börsen hat den Höhenflug im Dax am Donnerstag ausgebremst. Besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten vom privaten Dienstleister ADP brachten die Wall Street unter Druck und zogen den Dax mit herunter. Im Gegensatz zu den US-Indizes hielt sich der Dax jedoch deutlich besser, sodass am Ende des Tages nur ein moderates Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...